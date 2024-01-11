Рэпера Vacio заберут в армию весной

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) отправится на прохождение срочной службы весной 2024 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 25-летнего музыканта уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медицинская комиссия.

До этого в Екатеринбурге Васильев не был призван по решению врачебной комиссии, однако теперь он якобы готов к службе, если врачи «дадут добро и Родина позовет».

Весенний призыв 2024 года стартует 1 апреля.

В конце декабря 2023 года суд признал Vacio виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений после того, как молодой человек появился на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в одном носке на гениталиях. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Он обжаловал это решение. Однако 6 января его снова арестовали на 10 суток.

Накануне Васильев опроверг в Telegram-канале, что является представителем сообщества ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее уехавший из России комик Идрак Мирзализаде пожаловался на трудности эмиграции.