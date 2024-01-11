Певица Монеточка* стала мамой во второй раз

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) родила второго ребенка. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Всё, слава богу, прошло легко и быстро», — написала певица. Она также добавила: «Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотелось говорить про беременность».

С декабря 2020 года Монеточка состоит в браке с музыкантом и продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным). В 2022 году вместе с мужем переехала в Литву. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина.

10 января 2024 года у пары появился на свет сын. Артистке — 25 лет, свой последний альбом — «Декоративно-прикладное искусство» — она выпустила в 2020 году. С рождением детей, у актрисы больше не выходили новые альбомы, а ее социальные сети заполнились семейными кадрами.

До этого певица Лиза Монеточка делилась в подписчиками, что врачи диагностировали ее годовалой дочери Нине коронавирусную инфекцию.

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