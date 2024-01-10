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Кологривый высмеял актерский талант Козловского вслед за Бортич

Актер Кологривый назвал Козловского лжеартистом из-за съемок в «Духless»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый выступил перед студентами школы-студии «Останкино» и во время своих размышлений об актерском мастерстве раскритиковал своего коллегу Данилу Козловского. Видео со звездой «Слова пацана» публикует «СтарХит».

«На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс» и добавь немножко пафоса. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый.

Артист привел к пример фильм «Духless», в котором главную роль исполнил актер Данила Козловский. По словам Кологривого, сыграть персонажа Козловского в «Духless» несложно. Актер также заявил, что предлагал режиссеру Тимуру Бекмамбетову отправить его на съемки в Голливуд, чтобы он показал зарубежным артистам, как работают профессионалы.

Недавно актриса Александра Бортич высказалась о недавнем интервью Кологривого, который в ходе беседы с сарказмом упомянул об отсутствии у нее профессионального образования. Артистка признала, что действительно не получала диплома о театральном образовании. Она заявила, что никогда «не называла себя гениальной актрисой».

Ранее сообщалось, что у звезды «Холопа» родился первенец.

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