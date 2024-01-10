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Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства»

Сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Болгарин скончался в 94 года

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Союз кинематографистов РФ

Сценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни во вторник, 9 января. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ.

«<…> ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог <…> Болгарин Игорь Яковлевич», — уточнили в сообщении.

Среди его самых известных картин: «Адъютант его превосходительства» (в соавторстве с Георгием Северским), «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Девять жизней Нестора Махно».

Болгарин стал писать в 1950-е годы. Он начал работать литсотрудником газеты «Комсомольская правда», затем окончил ВГИК и готовил сценарии для картин киностудии «Центрнаучфильм». С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры.

В середине ноября ушла из жизни российская писательница и драматург Нина Садур, ей было 73 года.

Ранее не стало актера «Санта-Барбары», который женился на фанатке из России.

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