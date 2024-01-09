Стало известно о новых долгах Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров задолжал 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Портал «Страсти.Ру» сообщает, что музыкант нарушил правила дорожного движения.

По данным СМИ, артиста разыскивают судебные приставы из-за двух неоплаченных задолженностей в 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены в адрес ООО «Филипп Киркоров продакшн».

29 декабря стало известно, что участникам вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение проблем с налоговой. По данным Telegram-канала Mash, под прицелом ФНС оказались Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие знаменитости.

После этого Филипп Киркоров похвастался эксклюзивным перстнем за 1,9 млн рублей. Кольцо с огромным сапфиром сиреневого цвета сделано из розового циркония, сплава меди и цинка. А 30 декабря стало известно, что исполнитель погасил налоговую задолженность на фоне скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. У певца был долг перед ФНС в размере 12 млн 323 тысяч 675 рублей.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на «голой» вечеринке Ивлеевой был инфекционный больной.