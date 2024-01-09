Стас Михайлов выступил в Дубае после перенесенного под Новый год коронавируса

Певец Стас Михайлов выступил на фестивале Эмина Агаларова ZHARA в Дубае после перенесенного коронавируса. Об этом пишет издание kp.ru.

«Все новогодние праздники тяжело болел. 30-го заболел очень сильно, сейчас уже все позади. Тест ковид не показал, но думаю, что это был именно он. Вообще я думал, что больше не заболею ковидом, но в декабре было много встреч, работы, поэтому подхватил где-то», — пожаловался Михайлов.

Он добавил, что медики посоветовали ему в целях профилактики от коронавируса добавить в рацион мед и лимон. Михайлов также похвастался, что скинул за год 17 килограммов, отказавшись от алкоголя, сахара и хлеба. Вместе с этим артист заверил, что не пользуется услугами стилистов, так как получает удовольствие, когда сам заказывает понравившиеся вещи.

«У меня стилистов нет, я все сам для себя покупаю. В основном выбираю удобные вещи. Дизайнеров особо не знаю, увидел в магазине хорошую коллекцию, заказал. Все интуитивно покупаю. Мне нравится этот процесс», — резюмировал Михайлов.

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