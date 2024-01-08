Тейлор Свифт не оценила шутку ведущего «Золотого глобуса» о ее новом романе

Ведущий церемонии вручения премии «Золотой глобус» Джо Кой пошутил о новом романе Тейлор Свифт во время мероприятия. Трансляция прошла на телеканале CBS.

Кой отметил, что «Золотой глобус» начался после матча НФЛ на CBS. Комик пошутил об отношениях Свифт со спортсменом Трэвисом Келси, однако певица не оценила шутку.

«В чем большая разница между «Золотыми глобусами» и НФЛ? На «Золотых глобусах» у нас меньше снимков Тейлор Свифт», — сказал ведущий со сцены. В ответ Свифт не улыбнулась из-за шутки. Певица сделала глоток своего напитка.

После реакции Свифт Кой извинился за свою шутку.

Новости об отношениях певицы с Трэвисом Келси появились после того, как их несколько раз заметили на публике. Также Свифт появлялась на матчах звезды НФЛ. А в октябре Тейлор Свифт была замечена за поцелуем с новым бойфрендом. Свифт пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». После матча пара сделала снимок вместе с товарищем Келси по команде Меколом Хардманом-младшим и его девушкой Чарией Гордон.

Ранее мультфильм Хаяо Миядзаки впервые выиграл «Золотой глобус».