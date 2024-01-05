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На Успенскую подадут в суд из-за песни с новогоднего огонька на Первом

Автор песни «По полюшку» Лапина пригрозила судом Любови Успенской

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На певицу Любовь Успенскую могут подать в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на автора слов и музыки композиции — Наталью Лапину.

По словам Лапиной, она не давала Успенской разрешения на исполнение песни «По полюшку» в новогоднем огоньке.

«Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору», — пожаловалась сонграйтер, добавив, что ее юрист в ближайшее время направит артистке и каналу претензию за нарушение авторских прав.

Лапина уточнила, что Успенская якобы поет песню на всех концертах, однако автор не получает за это никаких отчислений.

«Мне сказали, что на этот раз в эфире канала хоть указали автора композиции, то есть меня. Что касается Успенской, то у нее нет авторских прав на «По полюшку», поэтому эту песню в последнее время исполняют другие артисты, которые платят за это», — сказала Лапина, пояснив, что имеет в виду «Дуэт Римские» и певца Акмаля.

Автор песен и музыки уже грозила Успенской судом в 2021 году. Лапина объяснила, что давно знакома с Успенской и передала ей песню, чтобы та посвятила ее своей дочери Тане.

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