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Ксения Бородина дала совет, как пережить измену в отношениях

Блогер Ксения Бородина посоветовала разорвать отношения после измены партнера

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что месть не поможет пережить измену возлюбленного.

«Желание наказать обидчика — это своего рода защита. Так психика пытается справиться с тяжелыми переживаниями и защитить себя, но это не выход. Это детская позиция. Я понимаю, как вам больно. Я знаю, что кажется, будто пережить это нельзя, но поверьте, еще как можно», — подчеркнула Бородина.

Телеведущая убеждена, что в такой ситуации месть поможет только на время, но от боли избавиться не получится. По мнению Бородиной, иногда измена может быть знаком, что судьба освобождает преданного возлюбленного от ненужного им партнера.

В 2015 году Ксения Бородина сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. Бородина рассказывала, что ей потребовалась помощь психолога после развода с Омаровым. После расставания с предпринимателем она перестала делиться подробностями своих романов.

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