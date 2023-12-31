Шуфутинский об отказе от алкоголя: «Ужасное время в моей жизни»

Певец Михаил Шуфутинский признался в шоу «Секрет на миллион», что на время отказался от алкоголя во время похудения.

Шуфутинский заявил, что не пил спиртное два с половиной месяца. Он назвал этот «ужасным временем» в его жизни. Артист также сел на диету. Он убрал из своего рациона все печеные, копченные и жаренные продукты. Певец перестал есть хлеб и еду с высоким содержанием углеводов. Таким образом он похудел на 16 килограмм. С помощью такого похудения вес уходил равномерно.

Шуфутинский отметил, что сейчас уже снял с себя некоторые ограничения. Певец добавил, что на гастролях ему «всегда предоставляют» бутылку виски.

«Люблю конфетку съесть иногда, мармеладку. Я ем мясо, ем сало. Я пью алкоголь. Я выпиваю, честно скажу, через день. Хочется каждый день. Я вам объясню. Мы находимся сегодня в такой возрастной категории, когда надо хорошо подумать: отказывать себе в этом или нет, и насколько вред здоровью этот лишний кусочек чего-то принесет», — поделился артист.

Шуфутинский уточнил, что сейчас старается не набирать вес выше 96 килограмм.

Ранее Шуфутинский и Чеботина пострадали от «отмены» гостей вечеринки Ивлеевой.