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Названо имя победителя четвертого сезона шоу «Суперстар»

Певец Алексей Глызин победил в четвертом сезоне телешоу «Суперстар»

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Победителем четвертого сезона вокального телешоу «Суперстар» стал певец Алексей Глызин.

В финале оказались четыре конкурсанта: первое место делили между собой Глызин и Игорь Наджиев, в то время как Феликс Царикати и Кай Метов отставали от лидеров всего на два балла. В финальном выпуске сезона голосование членов жюри решили сделать тайным, поэтому участники до конца программы не знали выставленные им баллы. В итоге первое место занял Глызин, второе место между собой поделили Наджиев и Царикати, а закрыл тройку лидеров Метов.

«Я хочу сказать огромное спасибо всей команде. Я сегодня был на экскурсии и смотрел, как работает каждая из служб. Это очень слаженный механизм, как часы. Это более ста человек, которые работают над этим проектом несколько месяцев», — заявил Глызин.

Накануне певцу Алексею Гоману вручили приз зрительских симпатий шоу «Суперстар!», так как после ухода артиста в соцсетях появилось много недовольных сообщений от поклонников исполнителя. Телеведущий Вадим Такменев отдал Гоману специальную награду в студии «Центрального телевидения». Как отмечает телеканал, таким образом создатели шоу захотели исправить «несправедливость» из-за исключения певца из шоу.

Ранее из «Зимнего Show» убрали Киркорова и Лолиту, но оставили Диму Билана.

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