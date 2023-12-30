Дейенерис стала кавалером ордена Британской империи

Британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейнерис Таргариен в фантастическом сериале «Игра престолов», стала кавалером ордена Британской империи за заслуги в благотворительности. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя актриса и ее мать создали благотворительную организацию SameYou, помогающую людям, пережившим болезни, связанные с повреждениями головного мозга.

«Эмилия и ее мама Дженнифер получили признание за свою благотворительную работу — их обеих удостоили звания кавалера ордена Британской империи», — говорится в сообщении.

Кларк дважды пережила внутримозговое кровоизлияние и после этого решила создать фонд, помогающий пережившим похожие проблемы людям с реабилитацией.

Накануне актер Лиам Каннингэм признался, что хотел бы вернуться к роли Давоса в предстоящем спин-оффе «Игры престолов» о Джоне Сноу.

Ранее Тихон Жизневский назвал «Бременских музыкантов» настоящими скрепами.