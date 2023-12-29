Опубликовано редкое фото Тома Хэнкса с сыном-актером

Сын актера Тома Хэнкса Чет опубликовал редкое фото с отцом. Кадр появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 33-летнего Чета Хэнкса — также актера.

«Банда», — подписал совместный кадр Хэнкс-младший.

Оба мужчины на снимке одеты в темные куртки с капюшоном. Это первое фото с отцом на странице Чета Хэнкса.

Чет Хэнкс — первенец Тома Хэнкса и актрисы Риты Уилсон, поженившихся в 1988 году. Кроме того, у них есть 28-летний сын Труман.

От первой жены Саманты Льюс у Хэнкса есть 45-летний сын Колин и 41-летняя дочь Элизабет.

Накануне звезда группы «Тату» Юлия Волкова поделилась в соцсетях редким фото с повзрослевшим сыном. Певица решила публично поздравить Самира с 16-летием.

Певица родила сына от бизнесмена Парвиза Ясинова, а в 2010 году пара рассталась. Артистка признавалась в интервью, что Самир называет отца только по имени и практически не видится с ним. По словам знаменитости, ее вины тут нет, она никогда не препятствовала их общению.

Ранее Гарик Харламов написал письмо к Деду Морозу и высмеял свой развод с Асмус.