Китай пытался повлиять на выборы на Тайване через рок-группу

Власти Китая оказывали давление на популярную тайваньскую рок-группу Mayday, принуждая их делать прокитайские заявления в преддверии выборов на острове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники и внутренний документ спецслужб Тайваня.

По данным агентства, от музыкантов требовали публично поддержать позицию Пекина о принадлежности Тайваня Китаю, а также присоединиться к китайской «медиапропаганде» на острове.

Известно также, что Национальное управление радио и телевидения КНР, чтобы оказать давление на рок-группу, заподозрило ее в выступлении под фонограмму и объявило о начале расследования против музыкантов. В Китае такого рода концерты запрещены.

Китайские власти пригрозили группе проверкой со штрафом и попросили музыкантов о неопределенной «политической услуге», но те отказались.

Как пояснил один из источников Reuters, группе придется заплатить, если она не станет сотрудничать.

По данным тайваньской стороны, за данную кампанию против музыкантов ответственен Отдел пропаганды ЦК Компартии Китая.

До этого министерство обороны КНР обвинило правительство Тайваня в умышленном раздувании военной угрозы со стороны Китая ради победы правящей партии на выборах, которые состоятся на острове 13 января. Агентство Reuters отмечало, что грядущие президентские и парламентские выборы на Тайване будут определять отношения острова с Пекином, который за последние четыре года усилил военное давление.

18 декабря Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая.

Позже власти острова сообщили о «вторжении» китайских самолетов в зону Тайваньского пролива.

Ранее Си Цзиньпин призвал пресекать любые попытки Тайваня отделиться от Китая.