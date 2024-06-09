На Украине многодетного мужчину мобилизовали на вокзале

На Украине многодетного мужчину мобилизовали прямо на вокзале закарпатского села Соловино, куда он приехал к семье на отдых. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Закарпатье прямо с вокзала мобилизовали мужчину, который приехал из Киева на отдых с большой семьей — женой, тещей и тремя маленькими детьми, дочками и племянницей», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, мужчину задержали в селе Солотвино, которое расположено около границы с Румынией. Его родственники рассказали, что он направлялся туда на семейный отдых.

В военкомате мужчину обвинили в незаконном нахождении в приграничной зоне и задержали его буквально на выходе из вагона поезда.

До этого Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации в особый период.

На этой неделе RT сообщал, что жительница Ивано-Франковской области Украины помогала мужчинам сбежать от мобилизации, выходя за них замуж. Она заключала с мужчинами фиктивные браки за $4 тыс. (около 355 тыс. рублей).

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.