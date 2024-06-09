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Медведев призвал Шольца встать на колени и покаяться перед украинцами

Медведев назвал Шольца говнюком и призвал его покаяться перед украинцами

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно покаяться перед украинцами за то, что он обрек их на истребление, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Стыдно. Ему  бы, говнюку, просто встать на  колени и  покаяться перед украинцами. За  вранье про неизбежную «перемогу». За  то, что обрек их  на  истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За  возрождение нацизма в  форме бандеровщины. За  неописуемую бездарность управления», — сообщил экс-президент РФ.

Также Медведев упрекнул Шольца в том, что он допустил утрату доверия к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Зампред Совбеза выразил уверенность, что бывшие канцлеры ФРГ и лидеры СДПГ Вилли Брандт и  Гельмут Шмидт «перевернулись много раз в своих могилах», реагируя на провалы управления Шольца.

«Впрочем, ничтожество  — во  всем ничтожество»,  — подчеркнул российский политик.

До этого Шольц потребовал от президента РФ Владимира Путина признать, что Украина «сильна и ее не поставить на колени».

Ранее Медведев отреагировал на обращение Шольца к Путину по поводу Украины словами «рамсы попутал».

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