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Стали известны основания для лишения Киркорова звания за «голую вечеринку»

Юрист Соловьев счел основанием для лишения Киркорова звания нарушение профэтики

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики. Об этом заявил РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.

«Уверен, что <…> с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя <…> появились <…> основания для того, чтобы поставить вопрос о <…> лишении <…> звания «Народный артист России», — отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что почетное звание присваивается деятелям культуры не за то, что они хорошо поют, а за то, что их творчество откликается в душе людей.

Юрист добавил, что существует процедура лишения звания за нарушение профессиональной этики и моральных норм. По его словам, лишить почетного звания можно по приговору суда, если этот вопрос инициирует орган госвласти, который представил гражданина к награждению.

Накануне Киркоров обратился за помощью к юристам после призывов отобрать звание.

Ранее Лайма Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом.

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