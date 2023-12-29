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Александр Петров продает свою московскую квартиру

Актер Александр Петров выставил на продажу квартиру за 57 млн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актер Александр Петров продает свою квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Петров выставил на продажу двухуровневый пентхаус с террасой, сауной и гамаком-сеткой. Жилье оценивается в 57 миллионов рублей. При этом, как отмечает издание, стартовая цена квартиры была 63 миллиона рублей.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Мать актера заявляла, что у пары будет «пышная» свадьба в декабре, а пока они просто расписались из-за плотного графика съемок. По ее словам, Виктория — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

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