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С Рудковской требуют 155 тысяч рублей через суд

«Звездач»: на продюсера Рудковскую подали в суд из-за нарушений авторских прав

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Пресс-служба Кинопоиск

На продюсера Яну Рудковскую подали в суд. Об этом сообщает издание «Страсти».

По данным издания, на ООО «Поста да вип», основанное Яной Рудковской, подали два иска. ООО «Восьмая Заповедь» и ООО «Правовая Защита» потребовали взыскать с компании 155 тысяч рублей. В типе иска указаны экономические споры по гражданским взаимоотношениям.

Как отмечает Telegram-канал, исковые заявления были направлены в адрес онлайн-журнала Posta Magazine, в котором было обнаружено нарушение авторских прав. На данный момент дело находится на рассмотрении.

В октябре Рудковская открыла ООО «Красота в деталях». Фирма может торговать кондитерскими изделиями, напитками, парфюмерией, косметикой, а также хлебобулочными и мучными товарами. У нее также есть сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов «Grand La Scala Fashion Group». Звезда основала компанию в 2003-м.

С 2005 года Рудковская продюсирует певца Диму Билана.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2020 году на свет появился второй сын супругов — Арсений. Мальчик родился благодаря суррогатной матери.

Ранее Блиновская оспорила в суде решение ФНС.

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