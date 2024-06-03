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Президент Мексики рассказал, кто станет новой главой государства

Президент Мексики сообщил, что Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X сообщил, что по результатам выборов кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня в Мексике день славы.

«Мексиканский народ свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом за 200 лет независимой жизни нашей страны. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звездные времена гордости и трансформации», — написал он.

До этого сообщалось, что кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, по данным экзитполов, уверенно лидирует на выборах президента страны.

Основными кандидатами на пост президента являются Клаудия Шейнбаум от правящей партии Morena и Сочитль Гальвес от оппозиционной коалиции.

Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится с 5 по 8 июня. Победитель определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат с наибольшим количеством голосов.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.

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