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В Приморье задержали женщину, бросившую младенца в такси

В Приморье арестовали мать, оставившую младенца в машине такси

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МВД РФ по Приморскому краю

В Находке полицейские разыскали женщину, бросившую в такси шестимесячного младенца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Приморья.

Сотрудники полиции нашли женщину в лесном массиве, недалеко от места, где она оставила ребенка в такси. Россиянка призналась, что употребляет наркотические вещества и выходила из автомашины за «закладкой», которую там же и употребила, после чего не смогла вернуться в транспортное средство.

Напомним, инцидент произошел в Находке, 37-летняя женщина ехала в такси с полугодовалым младенцем. Во дворах жилых домов по улице Пограничной пассажирка попросила водителя остановиться, оставила ребенка в машине и пообещала вернуться через 10 минут.

Шофер не дождался пассажирки и вызвал полицию, ребенка передали в дом малютки. Женщину привлекли к ответственности за употребление запрещенных веществ и арестовали на пять суток, она помещена в спецприемник.

Ранее россиянин бросил в подъезде двухлетнего ребенка и отказался его забирать.

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