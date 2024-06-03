Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Радмановац принес извинения «Зениту» за неприличный жест

Защитник «Балтики» Радмановац принес извинения «Зениту» за неприличный жест

Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац в интервью «Матч ТВ» заявил, что не имел ничего плохого против петербургского «Зенита», когда демонстрировал средний палец во время церемонии награждения после суперфинала Кубка России.

По его словам, произошедшее является локальной шуткой над Страхиньей Эраковичем.

«Я хочу извиниться, если кто-то подумал что-то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиньей Эраковичем, который выступает за «Зенит». Мы очень хорошие друзья, так что ни о чем плохом я не думал», — заявил Радмановац.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее агент Николы Радмановаца объяснил, почему игрок показал средний палец «Зениту» в финале Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами