Конфликт в Красном море вызвал дефицит контейнеров в КНР

Участники логистического рынка фиксируют резкий рост цен на импортные перевозки контейнеров из Китая всеми видами транспорта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Главная причина – острый дефицит порожних контейнеров в стране из-за конфликта в Красном море, вынудившего суда идти в обход мыса Доброй Надежды, отметило издание.

«Увеличение продолжительности рейса потребовало больше контейнеров, что повлекло их нехватку в Китае», – пояснил глава «Транс Синергии» Станислав Станкевич.

По данным ГК «Дело», спотовые ставки фрахта с начала года удвоились, а в мае подскочили еще на 50%. Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская сообщила, что недавно большинство морских линий ввели общее повышение ставок на 15-30%. Вслед выросли и железнодорожные тарифы из Китая.

«С середины мая мы наблюдаем резкий рост ставок и на прямые ж/д перевозки оттуда», – сказала она. В «ПЭК: Global» подтверждают: с начала мая ж/д ставки из КНР в РФ взлетели на 10% – до $5,9-6,3 тыс. за 40-футовый контейнер. Станкевич уточняет, что на рост повлияло также увеличение казахстанской ж/д ставки на $430-500.

Морские ставки выросли на 30% и более – до $1,9-2,1 тыс. за 20-футовый контейнер и $2,5-3 тыс. за 40-футовый, отмечает Сергей Сафонинков из «ПЭК». Средняя ставка аренды самого контейнера тоже взлетела на $500-700 – до $1,7-2,1 тыс. К июню ожидается ее дальнейший рост еще на $500.

Ситуацию усугубляет бум импорта из КНР как в Россию, так и в Европу при низком встречном экспортном грузопотоке. В итоге в России скопились десятки тысяч порожних контейнеров, которые крайне нужны в Китае, но вывезти их пока невозможно из-за ограничений перевозок. При этом заводы по производству контейнеров забиты заказами до ноября.

До этого стала известна возможная причина подорожания автомобилей из Китая.

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