В лесничестве Ростовской области ликвидировали лесной пожар

В лесничестве Тарасовского района Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание на площади 123,5 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 08:30 (мск) пожар ликвидирован на площади 123,5 га», — сказали в ведомстве.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 квадратных метров.

В конце мая на востоке Москвы загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м. По данным РИА Новости, в тушении пожара задействовали авиацию.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел сильный пожар. Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», который находится в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 кв. м.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.