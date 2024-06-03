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Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в небе над Красным морем

ЦАХАЛ: силы ПВО армии Израиля перехватили ракету над Красным морем

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Israeli Defence Forces/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету класса «земля — земля» в небе над Красным морем. Об этом сообщила пресс-службf армии.

По данным ведомства, снаряд перехватили с помощью противоракетной системы «Хец» («Стрела»).

До этого ЦАХАЛ этой ночью начала проводить рейды на Западном берегу реки Иордан для задержания подозреваемых в террористической деятельности. Израильские военные начали операцию в Дженине, в районе которого был слышен взрыв и начались перестрелки.

Силы ЦАХАЛ также действуют в городе Наблус, где разыскивают обвиняемого в совершение теракта, в результате которого пострадали израильские офицеры.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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