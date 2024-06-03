В РАН связали кадровую проблему в науке с результатами ЕГЭ

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников высказал мнение, что проблема с нехваткой кадров в российской науке частично связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по точным наукам. Его слова приводит РБК.

Он уточнил, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в несколько раз за последние годы, часто учащиеся предпочитают экзамену по этому предмету экзамен по информатике.

По словам Красникова, в РАН призывают эту ситуацию исправить. Для этого необходимо поднять значимость точных наук, математики, физики.

Академик предположил, что непопулярность точных наук может быть связана с уровнем подготовки преподавателей учебных заведений.

Красников также высказал мнение, что совсем отменять ЕГЭ в стране пока не нужно, так как есть и положительная сторона проведения такого экзамена, — это работа системы. Отрицательный момент — это то, что школьники испытывают сильный стресс при сдаче этого экзамена.

Президент РАН добавил, что нехватка кадров не связана с отъездом ученых из России после начала специальной военной операции на Украине, мобилизации и санкций в отношении России. По его словам, из 1900 членов академии наук страну покинули только четыре человека.

Ранее директор школы уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ.