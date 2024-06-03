Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РАН связали кадровую проблему в науке с результатами ЕГЭ

Глава РАН связал кадровую проблему в науке с нежеланием сдавать ЕГЭ по физике

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников высказал мнение, что проблема с нехваткой кадров в российской науке частично связана с уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по точным наукам. Его слова приводит РБК.

Он уточнил, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в несколько раз за последние годы, часто учащиеся предпочитают экзамену по этому предмету экзамен по информатике.

По словам Красникова, в РАН призывают эту ситуацию исправить. Для этого необходимо поднять значимость точных наук, математики, физики.

Академик предположил, что непопулярность точных наук может быть связана с уровнем подготовки преподавателей учебных заведений.

Красников также высказал мнение, что совсем отменять ЕГЭ в стране пока не нужно, так как есть и положительная сторона проведения такого экзамена, — это работа системы. Отрицательный момент — это то, что школьники испытывают сильный стресс при сдаче этого экзамена.

Президент РАН добавил, что нехватка кадров не связана с отъездом ученых из России после начала специальной военной операции на Украине, мобилизации и санкций в отношении России. По его словам, из 1900 членов академии наук страну покинули только четыре человека.

Ранее директор школы уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ.

Все новости на тему:
ЕГЭ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами