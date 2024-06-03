Очевидица рассказала о начале конфликта со стрельбой в Балашихе

В подмосковной Балашихе в ЖК «Пехра» двое мужчин устроили стрельбу. Очевидица произошедшего Юлия рассказала «Газете.Ru», что конфликт начался в подъезде, где двое неизвестных напали на жителя дома. Она добавила, что мужчина решил укрыться от агрессоров в своей машине, но они начали стрелять.

«Наблюдала по видео в реальном времени. Они были пьяные или еще под чем-то, неадекватные, в общем. Много до кого докапывались. Из-за чего разгорелся конфликт, я не знаю. Они напали на мужчину в подъезде, когда он шел домой. Он решил домой не идти с ними и вышел к машине. Когда он сел в машину, они ему начали орать, чтобы он вышел, и тип в зеленой футболке передал пистолет второму. Также они посылали водителей машин, которые проезжали около них. Потом был выстрел. Водитель уехал, и мужчина в черном побежал за машиной», — сказала она.

Юлия отметила, что мужчины также «докапывались» до женщины с ребенком. По ее словам, полицейские, которые их задержали, утверждали, что мужчин отпустят.

«Этот же мужчина в черном пытался докапывался до женщины с ребенком и орал всякую дичь ей, но друг его отвел от нее. Как говорят соседи, вроде один человек проживает в ЖК, а второй нет, но доподлинно неизвестно. Их задержали, но полиция говорила, что их отпустят. Почему отпустят, и неужели у нас теперь такое поведение карается только административкой?» — подчеркнула она.

2 июня Telegram-канал «Балашиха Life 18+» опубликовал кадры стрельбы в ЖК «Пехра». Отмечалось, что двое пьяных мужчин приставали к людям, после чего устроили перестрелку и ударили женщину. По данным канала, мужчин задержали, «но спустя время отпустили».

Ранее жительница Петербурга рассказала о скоплении зевак у дома, где мужчина стрелял по силовикам.