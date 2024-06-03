Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что решение конфликта в стране должно устраивать не только Киев. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране», — заявил Маркос.

Он отметил, что необходимо «вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира».

При этом президент добавил, что Филиппины «очень хотят продолжать помогать Украине».

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в филиппинскую столицу Манилу. По данным пресс-службы президента Филиппин, 3 июня в президентском дворце в Маниле пройдет встреча Зеленского и Фердинанда Маркоса — младшего.

2 июня Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп рискует стать «президентом-лузером».