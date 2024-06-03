Выпускник с мачете напал на нового парня бывшей девушки и отрубил ему пальцы

В Балашихе 17-летний юноша напал с мачете на бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Балашихе и попал на видео. По предварительной информации, 17-летний юноша подкараулил свою бывшую девушку, которая шла домой в сопровождении нового возлюбленного.

Выпускник, вооруженный мачете, напал на пару. 18-летняя девушка получила ранения плеча, ее молодой человек лишился двух пальцев на правой руке.

Нападавший сам вызвал пострадавшим скорую помощь и сдался сотрудникам полиции. Правоохранителям юноша признался, что ревновал бывшую возлюбленную и решил ей отомстить. Девушку осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, у ее спутника кроме ампутации пальцев диагностированы перелом ноги и резаные раны головы. Возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее петербуржец из ревности зарезал беременную не от него возлюбленную.