Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Стаса Барецкого украли айфон в клубе Басты

Полицейские вернули шоумену Барецкому украденный телефон

close
100%
Александр Натрускин/РИА Новости

Российский шоумен Стас Барецкий обратился в полицию после того, как в клубе рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) «Газгольдер» и у него украли айфон. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным изданию, Барецкий пришел в клуб в Нижнем Сусальном переулке на корпоратив и утром после вечеринки понял, что телефона нет. В заявлении в полицию он оценил причиненный ущерб в 25 тысяч рублей.

Через пару часов, уточнил Барецкий, его телефон нашли и вернули с помощью «связей в МВД».

Ранее команда художника Никаса Сафронова инициировала внутреннее расследование из-за кражи NFT-елки, которая стоит 3 млн рублей.

Цифровая картина, отмечает издание, появилась на одном из сайтов с объявлениями — ее продают без согласия художника. При этом цена украденной NFT-елки выше, чем та, что установил сам Сафронов. В объявлении указана стоимость в 8 млн рублей. Покупателю также в подарок предлагают новогоднюю открытку с автографом художника.

Ранее внук Пугачевой Никита Пресняков написал саундтрек к фильму «Триггер».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами