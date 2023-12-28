У Стаса Барецкого украли айфон в клубе Басты

Российский шоумен Стас Барецкий обратился в полицию после того, как в клубе рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) «Газгольдер» и у него украли айфон. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным изданию, Барецкий пришел в клуб в Нижнем Сусальном переулке на корпоратив и утром после вечеринки понял, что телефона нет. В заявлении в полицию он оценил причиненный ущерб в 25 тысяч рублей.

Через пару часов, уточнил Барецкий, его телефон нашли и вернули с помощью «связей в МВД».

Ранее команда художника Никаса Сафронова инициировала внутреннее расследование из-за кражи NFT-елки, которая стоит 3 млн рублей.

Цифровая картина, отмечает издание, появилась на одном из сайтов с объявлениями — ее продают без согласия художника. При этом цена украденной NFT-елки выше, чем та, что установил сам Сафронов. В объявлении указана стоимость в 8 млн рублей. Покупателю также в подарок предлагают новогоднюю открытку с автографом художника.

Ранее внук Пугачевой Никита Пресняков написал саундтрек к фильму «Триггер».