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Гуфа застали с новой избранницей на Пхукете

Super: новая избранница рэпера Гуфа похожа на его бывших партнерш

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Владимир/РИА Новости

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) застали с новой возлюбленной избранницей на Пхукете (Таиланд). Об этом сообщает издание Super.

Очевидцы заметили Гуфа с неизвестной девушкой на пляже Лаян. По их информации, Алексей и девушка вели себя как пара: смеялись, обнимались, вместе катались на гидроциклах.

«Также отметим, что новая дама рэпера похожа на его бывших возлюбленных: темные волосы, пухлые губы и татуировки — все, как Гуф любит», — отметили авторы публикации сходство незнакомки с бывшими партнершами рэпера — блогершей Айзой и моделью Юлией Королевой.

Гуф заявил, что у него новые отношения, в YouTube-интервью Алене Жигаловой.

Он не стал раскрывать подробностей романа, отметив, что счастье любит тишину. Он признался при этом, что его возлюбленная непубличный человек, и добавил, что успел полюбить девушку. По словам Долматова, они вместе находились в Москве, а затем пара планировала вернуться в Таиланд.

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