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После вечеринки Ивлеевой в клуб «Мутабор» пришли полиция и Роспотребнадзор

112: клуб «Мутабор» проверили полиция и Роспотребнадзор

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В клуб «Мутабор», где прошла «голая вечеринка» блогерши Насти Ивлеевой, 27 декабря пришли сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзор. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По данным 112, общественники неоднократно жаловались на деятельность заведения. На предмет чего проверяли клуб, пока неизвестно.

Ивлеева организовала вечеринку «Almost naked» 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. После этого Ивлеева извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников мероприятия.

Накануне отец Насти Ивлеевой отреагировал на жалобы в адрес дочери после «голой» вечеринки.

Ранее юрист высмеял миллиардный иск звезды «Бригады» к Ивлеевой.

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