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Наталья Бочкарева написала заявление о краже 200 тысяч рублей

Shot: у актрисы Натальи Бочкаревой украли кошелек в московском ресторане

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Бочкарева, наиболее известная по своей роли в сериале «Счастливы вместе», обратилась в полицию из-за возможной кражи кошелька. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, артистка обнаружила потерю кошелька, когда отдыхала в московском ресторане в районе Замоскворечья. Бочкарева рассказала, что перед посещением заведения положила кошелек в карман пальто, однако не обнаружила денег, когда захотела расплатиться за счет. Актриса оценила свой ущерб в 200 тысяч рублей и написала заявление в полицию.

В начале декабря Наталья Бочкарева сделала пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Он выложил с актрисой совместное видео из клиники, но не уточнил, какую именно операцию проводил артистке.

«У нас первые сутки. Невероятно позитивный человек, уже бегает с трех часов ночи, просит еды. А то перед операцией нельзя же есть. У нас все супер, прекрасно, идем на поправку», — описал последствия операции медик.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) снял язвительное видео и извинился за вечеринку Ивлеевой в Москве.

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