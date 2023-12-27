Хилми признали виновным в распространении порнографии

Блогера Хилми (настоящее имя — Хильми Олейник) признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в сети Интернет. Об этом сообщается Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Его признали виновным в пункте «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Олейника взяли под стражу прямо в зале суда.

В конце ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса. Ведомство отметило, что в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.

30 ноября сообщалось, что Форкса задержали по подозрению в распространении порно.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Он начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в офисах Насти Ивлеевой проходят обыски.