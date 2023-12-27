Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хилми признали виновным в распространении порнографии

Блогера Хилми приговорили к трем годам лишения свободы за распространение порнографии

close
100%
«Хилми»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Хилми»

Блогера Хилми (настоящее имя — Хильми Олейник) признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в сети Интернет. Об этом сообщается Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Его признали виновным в пункте «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Олейника взяли под стражу прямо в зале суда.

В конце ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса. Ведомство отметило, что в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.

30 ноября сообщалось, что Форкса задержали по подозрению в распространении порно.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Он начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в офисах Насти Ивлеевой проходят обыски.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами