В соцсетях Ивлеевой снова появились посты против СВО

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогерши Насти Ивлеевой снова появились посты против СВО, которые она удаляла днем ранее. Это первым заметило издание Би-би-си.

О том, что посты пропали из Instagram телеведущей 26 декабря писал Telegram-канал Baza. Тогда Ивлеева удалила запись с черным квадратом, в которой высказывалась против начала СВО. Она была опубликована 24 февраля 2022 года. Кроме того, блогерша удаляла публикацию с картинкой голубя мира — в ней она призывала прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Сейчас Ивлеева восстановила посты, их можно увидеть в cоцсетях блогерши.

Недавно телеведущая опубликовала новое извинение за «голую» вечеринку и попросила второй шанс.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то <...> я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — сказала Ивлеева.

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее сообщалось, что МТС исключил блогера Анастасию Ивлееву из амбассадоров.