Составлен рейтинг лучших фэнтези 2023 года

Лента «Стражи Галактики. Часть 3» возглавил топ-10 фильмов в жанре фэнтези, согласно предоставленному «Газете.Ru» рейтингу киноканала FAN.

Картина стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel. В прокате фильм собрал $845 млн и занял четвертое место в списке самых кассовых картин года, уступив лишь «Барби», «Оппенгеймеру» и «Братьям Супер Марио в кино».

На второй строчке обосновался приквел франшизы «Голодные игры» с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах». Режиссером выступил практически бессменный Фрэнсис Лоуренс — он снял все части «Голодных игр», кроме первой.

Тройку лидеров замкнула экранизация романа Аласдера Грея «Бедные-несчастные», где главные роли исполнили Эмма Стоун и Уиллем Дефо. Картина Йоргоса Лантимоса одержала победу на Венецианском кинофестивале.

Затем следует новая часть самой популярной дайкайдзю-франшизы — фильм «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки. По словам режиссера, во время работы над картиной он вдохновлялся первой частью, «Челюстями» Стивена Спилберга и произведениями Хаяо Миядзаки.

Пятое место занимает фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов», основанный на мультсериале «Битвы зверей».

Единственная российская картина — «Человек ниоткуда» — находится в рейтинге на шестой позиции. По сюжету советский летчик отправляется в космос в рамках секретного проекта. Во время полета случается авария, герой лишается памяти и, очнувшись, пытается понять, кто он и где он.

В рейтинг также вошли: фантастического драмеди Уэса Андерсона «Город астероидов», фэнтези-боевик «Создатель» Гарета Эдвардса, кинокомикс «Флэш» Андреса Мускетти и триллер «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга.

В составлении рейтинга учитывались мнения критиков и оценки обычных зрителей таких сайтов, как Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, Film.ru, «Кинопоиск» и «Кино-Театр.Ру». Кроме того, использовалась статистика от издания «Бюллетень кинопрокатчика», ресурса Box Office Mojo и редакционные рейтинги тематических изданий.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер фильма Зака Снайдера «Мятежная луна. Часть вторая: Страж».