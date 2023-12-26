Хайдаров рассказал, чем кончился его конфликт со Славой и Успенской

Пластический хирург Тимур Хайдаров разрешил длительный конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской. Об этом он заявил в пресс-центре НСН, добавив, что общий язык удалось найти «разными способами». В их числе – переговоры, медиации и встречные иски.

«Со всеми нашли решение…Как мирное, так и не очень мирное, — добавил хирург. — Какие-то компенсации были выплачены, но мы приняли участие в медиации, один из пунктов – неразглашение подробностей и условий».

Напомним, конфликт между пластическим хирургом и его звездными пациентками продлился несколько месяцев. Началось все с иска Славы в июле, которая обвинила Хайдарова в неудачной пластике груди. Позднее ее поддержала Успенская, а в интернете опубликовали письмо против хирурга, подписанное его 52 пациентками.

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