Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Хамовнический суд Москвы 26 декабря принял иск к блогерше Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей из-за «голой вечеринки». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Истцы потребовали перечислить всю сумму в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Заседание суда пройдет в конце января — начале марта.

Издание уточняет, что под коллективным документом поставили подписи 23 истца. Инициатором коллективного выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Пока блогерша не сделала перевод этой суммы, авторы иска просят арестовать все ее имущество и требуют запретить ей до вступления в силу решения суда выступать и вести мероприятия в России, сниматься в рекламе и вести соцсети.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Накануне Билан объяснил, как оказался на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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