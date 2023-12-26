«Какая-то глупость»: сценарист Куратов заявил, что актер Черных не умирал в его квартире

Российский сценарист Евгений Куратов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «глупостью» информацию Telegram-канала Baza о том, что тело актера театра Et Cetera Алексея Черных было обнаружено в его квартире на севере Москвы. По словам Куратова, он не знал Черных и никогда его не видел.

«Я не знаю такого актера. Это очень смешно. Мне просто звонят и спрашивают об этом инциденте. А как, подождите, у меня найден труп? У меня в квартире? На самом деле, это очень смешно. Нет, я не знаю, кто такой, как вы его назвали, (Алексей Черных. — «Газета.Ru»). Не знаю этого человека и никогда не видел. Это какая-то глупость. Серьезно, о чем вы? Я понимаю журналистику. Я понимаю, что нужно раздуть из маленького пузыря большой мыльный пузырь. Нет, не ко мне», — сказал он.

25 декабря Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщил, что тело актера театра Et Cetera Алексея Черных находилось в квартире, из которой госпитализировали экс-директора вещания телеканала RT Антона Красовского. По данным канала, Черных был близким другом Красовского. Отмечается, что их обоих могли отравить. По данным театра Et Cetera, причиной смерти Черных стал инфаркт, Красовский причину своей госпитализации не называет.

В театре Et Cetera «Газете.Ru» заявили, что им ничего не известно о том, что тело Черных было найдено в квартире, откуда госпитализировали Красовского.

26 декабря Telegram-канал Baza опубликовал другую версию. По данным канала, тело Черных было обнаружено 23 декабря в квартире сценариста Евгения Куратова. Как пишет Baza, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов Куратов рассказал, что он плохо знал Черных, но согласился пустить его к себе пожить до середины января по просьбе своего друга, сценариста, Вадима Фоминых. По словам Куратова, последние дни Черных много пил. Он также рассказал, что в ночь на 23 декабря услышал грохот в соседней комнате и, зайдя туда, увидел лежащего на полу Черных. Отмечается, что в момент смерти актера они были вдвоем в квартире. По данным Telegram-канала, предварительной причиной смерти Черных стала острая сердечная недостаточность.

Ранее бывший директор вещания RT Антон Красовский, которого уволили с канала после призыва убивать украинских детей, рассказал, что попал в больницу. Украинские СМИ сообщили, что он был отравлен.