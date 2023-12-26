Анна Семенович вспомнила, как 8 раз встретила Новый год в небесах

Певица Анна Семенович призналась в беседе с изданием «А теперь внимание!», что самый яркий Новый год был у нее во время работы в группе «Блестящие».

Семенович вспомнила, что тогда она вместе с коллективом выступала на гастролях на Дальнем Востоке.

«Когда сели в самолет и полетели обратно, пилот объявлял города, над которыми мы пролетали, в них как раз наступал Новый год. И мы отметили праздник в небе восемь раз», — рассказала звезда.

По словам Семенович, после этого они приземлились в Москве, где выступили на концерте и снова встретили Новый год.

Семенович добавила, что каждое первое января обязательно приезжает домой к родителям, чтобы отметить Новый год. Более того, как уточнила певица, в это число ее отец празднует день рождения. В этом году звезда собирается выступить в Сочи в Новый год, а затем отправиться первым рейсом к родителям.

Семенович призналась, что верит в новогоднее чудо и сказки. Артистка старается «сохранить в своем сердце ощущение чудесной атмосферы». Певица также считает, что стоит верить в себя и не останавливаться на пути к своей мечте.

Ранее Анна Семенович вспомнила, как выпроваживала родителей из дома перед Новым годом.