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Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о домогательствах в кино

Актриса Сагалова заявила, что не продвигалась по карьерной лестнице через постель

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Дарья Сагалова призналась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что не раз получала предложения о продвижении карьерной лестницы через свидания или постель.

Сагалова уточнила, что отказывалась от подобных предложений, так как они противоречили ее принципам. Она назвала себя челом «старой закалки». Артистка не согласилась с утверждением Джугелии о том, что подобное продвижение карьеры можно причислить к наличию больших амбиций.

«Это не столько амбиции, сколько твоя личная нечистоплотность. И твоя принципиальная позиция по жизни, и твое отношение ко многим вещам в твоей жизни», — поделилась актриса.

Сагалова уточнила, что получала только завуалированные предложения о том, что для получения роли, ей придется сходить с мужчиной в ресторан или провести с ним ночь. По словам звезды, никто прямо ей не говорил об этом, но она все понимала.

Сагалова добавила, что никогда не сталкивалась с похабными домогательствами — ее никогда не хватали за грудь или шлепали по ягодицам. Артистка предположила, что это связано с ее твердым характером, поэтому «никто не смел» с ней так обращаться.

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