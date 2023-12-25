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Ольга Бузова о планах на личную жизнь: «Хочу любви»

Певица Ольга Бузова призналась, что мечтает о семье

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица Ольга Бузова призналась, что планирует найти любовь в 2024 году. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Хочу свою семью, мечтаю, что в моей жизни такой период настанет», — отметила исполнительница.

Бывшая телеведущая добавила, что «точно никому не напишет» в Новый год, так как артистка планирует работать в праздник.

«Ребят, хотите писать — пишите, хотите звонить бывшим — звоните. Жизнь непредсказуема», — при этом добавила Бузова.

В октябре Ольга Бузова описала своего будущего мужа. Она призналась, что визуализировала умного, высокого и красивого мужчину. Ее воображаемый избранник — меценат, бизнесмен, который «выходит в общество и собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети».

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами. Недавно появились слухи о том, что пара возобновила отношения. Однако певица опровергла их, отметив, что не живет прошлым.

Ранее Юлианна Караулова трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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