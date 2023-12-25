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Елену Блиновскую заметили на вечеринке во время домашнего ареста

Находящаяся под домашним арестом блогерша Блиновская устроила корпоратив

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svetlana.m.efimova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Елена Блиновская появилась на светском мероприятии, несмотря на продление домашнего ареста. Об этом сообщает «СтарХит».

Видео с создательницей марафонов опубликовала в своих соцсетях подруга Блиновской Светлана Ефимова. Она подписала ролик фразой: «Сегодня вечер в близком для меня доме».

При этом Ефимова не уточнила, где именно проходила вечеринка. Telegram-канал «Звездач» предполагает, что блогерша устроила корпоратив у себя дома.

14 декабря Мосгорсуд продлил домашний арест блогеру Блиновской до конца января. Ее обвиняют в неуплате налогов в размере 918 млн рублей и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере. Ей также нужно выплатить штрафы и пени в сумме 1 млрд 400 млн рублей.

В начале декабря Telegram-канал Shot сообщал, что Блиновская выплатила долг в 1,5 млрд рублей Федеральной налоговой службе за несколько дней. Однако адвокат автора «Марафона желаний» Наталия Сальникова опровергла эту информацию и заявила, что у блогерши «нет возможности» погасить задолженность.

Ранее сообщалось, что Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.

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