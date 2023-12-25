Хоррор «Крик 7» лишился режиссера после ухода Дженны Ортеги

Режиссер «Крика 7» Кристофер Лэндон покинул проект. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Это была работа мечты, которая превратилась в ночной кошмар. Мое сердце разрывается от жалости ко всем членам команды. Ко всем. Но пришло время двигаться дальше», — признался постановщик.

Лэндон не уточнил, почему принял решение уйти с режиссерского кресла. Однако он отметил, что задумал уход еще до скандала с увольнением актрисы Мелиссы Барреры и ухода Дженны Ортеги. При этом, отмечает THR, после объявления об увольнении Барреры Лэндон написал в соцсетях: «Все отстой. Хватит кричать». Позднее режиссер удалил свой пост, заявив, что «это было не его решение».

В конце ноября сообщалось, что актриса Дженна Ортега отказалась от съемок в «Крике 7» из-за занятости. До этого студия уволила актрису Мелиссу Барреру после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС.

Звезда написала, что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.

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