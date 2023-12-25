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«Слово пацана» и «Чебурашку» признали лучшими проектами России 2023 года

Драма «Слово пацана» стала лучшим сериалом 2023 года по мнению россиян

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ivanfilippovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским проектом по версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru», передает ТАСС.

Помимо шоу Жоры Крыжовникова, в топ сериалов вошел триллер «Фишер», в котором также принял участие Иван Янковский. В нем актер исполнил роль ростовского следователя, пытающегося поймать преступника. Замыкает тройку лидеров среди сериалов биографическая драма «Шаляпин» с Юлией Снигирь.

Лучшим фильмом нынешнего года стала семейная комедия «Чебурашка», которая оказалась самым успешным проектом России за всю историю отечественного кино. В рейтинг также вошли: фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым, военная драма «Праведник» и частично снятый в космосе «Вызов».

Среди актрис россияне выделили Юлию Пересильд, которая в 2023 году появилась в фильмах «Вызов», «Бременские музыканты» и «Императрица». Лучшим актером стал Иван Янковский («Фишер», «Слово пацана», «Плейлист волонтера».

Недавно сценарист Золотарев заявил, что успех сериала «Слово пацана» превзошел ожидания. Что касается продолжения сериала, по его словам, окончательного ответа нет. При этом он допустил, что команда приступит к съемкам следующих сезонов.

Ранее режиссер «Слова пацана» признался, что быстро утвердил на роль Анну Пересильд.

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