Виктория Боня рассказала, чему удивилась по приезде в США

Блогер и модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что впервые за 22 года после первого прилета в США не увидела очередей в аэропорту.

«В аэропорту меня встречал скворец, во все горло приветствовал. Кстати я очень быстро прошла паспортный контроль. Впервые за 22 года поездок в Америку не было очереди в аэропорту!» — улыбнулась Боня.

Затем блогер вышла на связь из Майами: она записала своего знакомого Виталия на видео и в шутку назвала его своим сыном. Боня уточнила, что в скором времени в США приедет и ее дочь Анджелина.

«Вы не представляете, какая у меня большая семья по всему миру. Виталий меня встретил. Сейчас мы будем знакомить наших дочек, у меня сегодня дочка прилетает. Я в Майами, у меня все шикарно!» — сообщила блогер.

На данный момент Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai». 23 октября Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

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