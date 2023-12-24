Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» пообщался с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на тему вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Об этом пишет «СтарХит».

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на «Дольче Габбана», «Баленсиага». А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — заявил Киркоров.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Недавно блогерша Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Ивлеева уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

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