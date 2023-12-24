Режиссер «Слова пацана» признался, что быстро утвердил на роль Анну Пересильд

Режиссер Жора Крыжовников признался в соцсетях, что быстро утвердил на роль актрису Анну Пересильд, сразу увидев в ней героиню сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Айгуль.

«Я увидел Аню на фестивале «Короче», куда она приехала с мамой, феерической Юлией Пересильд. И вот когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало. Аня еще высадится на Луне в новом фильме «Вызов»», — признался постановщик.

До этого режиссер писал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что первым из всего актерского каста утвердил Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата в шоу. Крыжовников назвал 24-летнего артиста будущей звездой и охарактеризовал как «тонкого, глубокого, разного и жутко обаятельного».

Недавно актриса Юлия Пересильд высоко оценила работу своей дочери Анны в сериале «Слово пацана». Она призналась, что 14-летний ребенок смог тонко и по-взрослому показать на экране драматического персонажа.

15 декабря Анна Пересильд заявила, что ее родители — Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель — были против ее участия в шоу, так как считали его тяжелым. При этом юная звезда признала, что в итоге ее мать назвала проект «крутым опытом».

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