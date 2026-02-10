Пашинян обвинил Армянскую апостольскую церковь в финансировании политических процессов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) в теневом финансировании политических процессов. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

«У нас есть информация, которая, конечно, проверяется, что в формате Святой армянской апостольской церкви в Армению внедряются теневые финансы для использования в политических целях», - сказал Пашинян.

По его словам, церковь не должна позиционировать себя не только «в качестве государства в государстве, но и в качестве иностранного государства в государстве».

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. 3 октября суд в Ереване приговорил священнослужителя к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате ААЦ «антихристом и собакоедом».