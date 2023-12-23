Лолита объяснила, почему пока не планирует выпускать новые песни

Певица Лолита в разговоре с порталом PROZvezd заявила, что пока не планирует выпускать новые песни, так как ее горло устает после частых концертов.

«У меня горло очень уставшее сейчас из-за концертов. Поэтому новые треки не поются. Это из-за отработанности. Я зашла на днях в студию, пела четыре часа. Вышла, ничего не понравилось, какашка получилась», — пожаловалась Лолита.

Исполнительница призналась, что дала себе зарок не ходить в студию до конца 2023 года. При этом Лолита заверила, что продолжит работать над новым материалом после того, как ее связки передохнут. Звезда также рассказала, что ей часто дарят необычные подарки. Например, Лолита иногда получает от фанатов кукол, которые напоминают ей атрибуты магии Вуду.

«Очень много кукол получаю! Они, правда, все похожи на куклы Вуду. Я не обижаюсь. Это, наоборот, большое удовольствие, когда ты понимаешь, что человек, имея ввиду тебя, делает куклу. А в том, что получается по итогу Вуду, нет ничего удивительного», — резюмировала Лолита.

Ранее продюсер Лавров заявил, что гонорары звезды за корпоративы выросли в полтора раза.